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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. جيلي اي اكس 2 و دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

جيلي اي اكس 2 و دونج فنج بوكس 430
جيلي اي اكس 2 و دونج فنج بوكس 430
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي اي اكس 2 و دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 42.3 كيلووات/ساعة، وبها قوة 94 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

دونج فنج بوكس 430 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس 430 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي اي اكس 2 موديل 2026

 جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك جيلي اي اكس 2 موديل 2026

 جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تستمد سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 41 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 395 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وبها قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي اي اكس 2 موديل 2026

 جيلي اي اكس 2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

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