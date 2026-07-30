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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي إم دبليو X5 موديل 2026 في السعودية

بي إم دبليو X5 موديل 2026
بي إم دبليو X5 موديل 2026
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو X5 موديل 2026، وتنتمي X5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بي إم دبليو X5 موديل 2026

محرك بي إم دبليو X5 موديل 2026

تستمد سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ومزود بتقنية الهايبورد الخفيف 48 فولت بقوة تتجاوز 375 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي إم دبليو X5 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2026 محرك اخر سعة 4400 سي سي تيربو، وبها قوة 530 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي إم دبليو X5 موديل 2026

بي إم دبليو X5 موديل 2026

تمتلك سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مصابيح LED ديناميكية، وبها شبكة كلوية مضيئة Iconic Glow، وبها عجلات ألومنيوم مقاس 21 بوصة، وبها نظام BMW Live Cockpit Professional مع شاشة عرض علوية، وبها نظام ملاحة بالواقع المعزز، وبها إضاءة محيطية، وتقنية التدليك للمقاعد، ونظام صوتي فاخر من Bowers & Wilkins، ولوحة شحن لاسلكية .

سعر بي إم دبليو X5 موديل 2026

بي إم دبليو X5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 419 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 448 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 450 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

بدأت شركة بي إم دبليو تحت اسم مصانع المحركات البافارية وركزت في بدايتها على محركات الطائرات خلال الحرب العالمية الأولى.

وأطلقت أول دراجة نارية لها (R32) في عام 1923 بعد قيود الحرب التي منعتها من صنع الطائرات، وأول سيارة دخلت قطاع السيارات في عام 1928 بعد استحواذها على مصنع "فاهرتسويج فابريك إيزيناخ" وإنتاج سيارة "3/15 PS" .

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