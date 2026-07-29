خضار رخيص يساعد على إنقاص الوزن وتحسين الهضم

يعد الجرجير من أرخص الخضروات التى تساعد في تحسين الهضم وإنقاص الوزن.

ووفقا لما ذكره موقع draxe يساعد الجرجير في الحفاظ على الوزن وتحسين الهضم.

الحفاظ على الوزن

هل يساعد الجرجير على إنقاص الوزن مثل الخضراوات الورقية الأخرى، مثل الخردل الأخضر ، يمكن أن يكون مفيدًا لتعزيز الوزن الصحي لأنه غني بالعناصر الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية.

في الواقع، يحتوي على أقل من 10 سعرات حرارية لكل كوب ولكنه غني بمضادات الأكسدة، لأن الناس يميلون إلى تناول أكثر من كوب واحد من الخضراوات الورقية في المرة الواحدة، فإن الجرجير يعتبر في الأساس غذاءً خارقاً لفقدان الوزن وطريقة رائعة للحصول على الكثير من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية مع الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية بشكل عام.

توفر الخضراوات الورقية الخضراء العناصر الغذائية المزيلة للسموم والألياف الغذائية، ما يساعد على الشعور بالشبع، ويمنع حدوث نقص في العناصر الغذائية، ويوفر طاقة مستمرة.

يحسن الهضم

مثل الخضراوات الورقية الخضراء الأخرى، يُعدّ الجرجير من الأطعمة القلوية التي تُساعد على استعادة مستوى الحموضة الأمثل في الجسم ويُعدّ مستوى الحموضة الأمثل ضروريًا لصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى دعم جهاز مناعي قوي.

إضافةً إلى ذلك، يُعدّ الجرجير من الأطعمة المرطبة التي تُساعد على تغذية الجهاز الهضمي ويُعتبر تناول الخضراوات الورقية بانتظام أحد الطرق المُساعدة على الوقاية من الإمساك وتحسين صحة بطانة الأمعاء والقولون والأمعاء وباقي أعضاء الجهاز الهضمي.