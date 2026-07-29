الدفاع الروسية: تدمير 150 مسيرة معادية فوق مناطق روسيا خلال 12 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 150 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال هذا اليوم.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن تدمير المسيرات المعادية ذات الأجنحة الثابتة، تم في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة من مساء هذا اليوم.



وقالت الوزارة: "خلال النهار، في الفترة بين الساعة 8:00 و20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 150 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف، وجمهورية القرم، وجمهورية أودمورتيا، وإقليم كراسنودار، وإقليم بيرم، والبحر الأسود".