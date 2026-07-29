أردوغان: التشريعات المتعلقة بحل حزب العمال الكردستاني ستُحال إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستُحيل إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة، حزمة من التشريعات المرتبطة بعملية حل حزب العمال الكردستاني، في خطوة قال إنها تأتي ضمن مسار يستهدف إنهاء نشاط الحزب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح أردوغان أن التشريعات المرتقبة ستشكل جزءًا من الإطار القانوني اللازم للتعامل مع المرحلة المقبلة، دون أن يكشف تفاصيل البنود التي ستتضمنها أو الجدول الزمني لإقرارها داخل البرلمان.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تطورات متسارعة تتعلق بملف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وسط مساعٍ تركية لإنهاء النزاع الممتد منذ عقود عبر مسارات سياسية وأمنية وقانونية.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التركي مشاريع القوانين فور إحالتها من الحكومة، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والقانونية مضمون التشريعات وآليات تنفيذها، ومدى انعكاسها على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

أي خطوات تشريعية في هذا الملف ستكون ذات أهمية كبيرة، نظرًا لارتباطها بإعادة ترتيب المقاربة التركية تجاه القضية الكردية، وبالتطورات الإقليمية التي تؤثر في المشهد الأمني على الحدود الجنوبية لتركيا.

ويأتي تصريح أردوغان ليؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال ملف حل حزب العمال الكردستاني إلى الإطار التشريعي، بما يمنح البرلمان دورًا محوريًا في مناقشة وإقرار القوانين المنظمة لهذه العملية، في سياق جهود الحكومة لإرساء ترتيبات قانونية وسياسية جديدة تتعلق بالملف.

