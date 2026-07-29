الجيش الأمريكي: ساعدنا في مرور ألف سفينة و500 مليون برميل نفط عبر هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن وحداتها ساعدت، منذ مطلع مايو، في تأمين عبور نحو ألف سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وجاء في بيان القيادة المنشورعلى منصة (إكس): "منذ مطلع مايو، ساعدت قوات CENTCOM في تأمين عبور نحو 1000 سفينة ونقل 500 مليون برميل من النفط الخام عبر هذا الممر المائي الضيق".

وزعمت القيادة بأن السفن التجارية تواصل مرورها عبر المضيق بدعم من القوات الأمريكية.

وشددت (سنتكوم) في منشورها على أن مضيق هرمز هو "ممر مائي دولي". وأكد الجيش الأمريكي أن الحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض أو تحديد مسارات السفن التجارية أو إلزامها بأخذ إذن مسبق للمرور.

وكان مضيق هرمز يشهد عبور ما يتراوح بين 20 إلى 21 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات البترولية يوميا قبل اندلاع الصراع بين واشنطن وطهران.