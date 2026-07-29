فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع اليابان عقب زلزال كوماموتو

أعربت فرنسا عن حزنها العميق إزاء الزلزال الذي ضرب، أمس، محافظة كوماموتو الواقعة على جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان.

وأعلنت وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية - في بيان صادر اليوم /الأربعاء/ - تضامنها الكامل مع السلطات والشعب الياباني، مقدمةً خالص تعازيها لأسر الضحايا.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) - أن فرنسا تعرب عن تضامنها العميق مع الشعب الياباني في مواجهة هذه المحنة، مضيفاً: تتجه أفكارنا إلى الضحايا وأسرهم، وإلى جميع الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح.