ياسين بونو على رادار يوفنتوس

عاد اسم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، إلى صدارة المشهد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق بونو بشكل لافت في مباريات كأس العالم 2026 مع منتخب المغرب، وظهر بصورة رائعة وتصدى لركلة جزاء نفذها الفرنسي كيليان مبابي في مباراة ربع النهائي بخلاف تألقه في ركلات الترجيح خلال لقاء هولندا بدور الـ32.

وأفادت تقارير صحفية متداولة بأن يوفنتوس أبدى اهتماماً بالتعاقد مع حارس الهلال السعودي خلال الانتقالات الصيفي في ظل خبراته الطويلة.

ويستعد يوفنتوس لتقديم عرض مالي قدره 9 ملايين يورو للحصول على خدمات الحارس المخضرم صاحب الـ35 عاماً.

تألق لافت

ويأتي هذا التحرك بعد المستويات اللافتة التي قدمها بونو بقميص الهلال، حيث فرض نفسه كأحد أبرز الحراس في الدوري السعودي، إلى جانب حضوره المميز في البطولات القارية والدولية.

ورغم انتشار هذه الأنباء، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهلال أو يوفنتوس يؤكد وجود مفاوضات مباشرة بين الطرفين، ما يجعل الملف في مرحلة جس النبض والاستفسارات الأولية.