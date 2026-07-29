اتصدمت.. انفعال شديد من تامر أمين بسبب فيديو مُشجّع يرتدي الزي الأزهري ويسخر من الأهلي

علّق الإعلامي تامر أمين، على سخرية مشجع يرتدي الزي الأزهري من مشاركة النادي الأهلي في الكونفدرالية .



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة “النهار”: "هذا المشجع سخر واتريق على النادي الأهلي وقال الأهلي هيلعب مع البط الكيني".

وتابع تامر أمين: "اتصدمت من مقطع الفيديو ده وكيف يمارس هذا الفعل وهو يرتدي الزي الأزهري".

وأكمل تامر أمين: "لازم كل مشجع يفرح بفريقه بس لكن لا يسخر أو يهين الفريق المنافس وهذا هو أساس الروح الرياضية ".

وانفعل تامر أمين على الهواء قائلا: "أنا مش مصدق الفيديو ده ولو الشيخ ده أهلاوي وعمل كده في نادي الزمالك كنت قلت نفس الكلام“، مضيفًا: ”وزارة الأوقاف أصدرت بياناً للتحقيق في الواقعة ".

