تامر أمين : براند الأهلي عالمي ومعروف في كل حتة .. وعموتة كان منبهرا في حفل أمس

علق الإعلامي تامر أمين، على حفل إعلان النادي الأهلي عن توقيع عقد استثمار وُصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط مع إحدى شركات الاتصالات، والتي حصلت على حقوق تسمية استاد الأهلي.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الحسين عموتة كان واقف مذهول من الحفل أمس واكتشف إن النادي الاهلي كيان ضخم ومؤسسة رياضيبة اجتماعية واستثمارية كبيرة ".

وتابع تامر أمين :" الحسين عموتة كان منبهر بحفل النادي الاهلي أمس "، مضيفا:" النمادي الأهلي نادي عاملي ببطولاته وإنجازاته ".

واكمل تامر أمين :" براند الاهلي عالمي ومعروف في كل حتة في العالم "، مضيفا:" النادي الأهلي واحدة من أهم وأكبر المؤسسات في الدولة ".

ولفت تامر أمين :" لازم نعترف بنجاح منظومة النادي الاهلي وكل التحية لمن يدير هذه المنظومة وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب ".

