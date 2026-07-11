تامر أمين: اختيار العلمين لاستقبال منتخب مصر كان أفضل تسويق لإنجاز المونديال

دافع الإعلامي تامر أمين عن إقامة مراسم استقبال وتكريم منتخب مصر في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن اختيار المدينة كان قرارًا موفقًا يحقق الاستفادة القصوى من الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026، ويروج لصورة مصر أمام العالم.

وقال "أمين" خلال برنامجه آخر النهار، إن الاستقبال الشعبي والرسمي للمنتخب جاء بصورة مشرفة، مشيدًا بجهود مصر للطيران وكافة الجهات المشاركة في تنظيم عودة البعثة واستقبالها.

وأكد أن ما جرى عكس صورة حضارية تليق بما حققه المنتخب الوطني.

وأضاف أن الجدل الذي أثير حول إقامة مراسم الاستقبال في العلمين بدلًا من القاهرة لا مبرر له، موضحًا أن لكل وجهة نظر احترامها، لكنه يرى أن استثمار الحدث في الترويج لمصر كان الخيار الأفضل.

وأشار تامر أمين إلى أن العالم كان يتابع منتخب مصر بعد الأداء المشرف أمام الأرجنتين، ومن ثم كان من المهم استغلال هذا الاهتمام العالمي في تسويق مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، وإبراز ما تمتلكه مصر من مشروعات سياحية وتنموية وشواطئ متميزة، معتبرًا أن الحدث حمل رسالة إيجابية عن تطور الدولة إلى جانب الاحتفاء بالمنتخب الوطني.