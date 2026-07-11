ياسر ريان: تكريم الرئيس للمنتخب وسام على صدر كل رياضي.. ولازم نرجع لاكتشاف المواهب

أشاد ياسر ريان، نجم منتخب مصر السابق، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني عقب المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل مصدر فخر لكل الرياضيين.

ودعا إلى إعادة الاهتمام بقطاع الناشئين واكتشاف المواهب لبناء جيل جديد قادر على مواصلة الإنجازات.

وأضاف ريان أن تكريم الرئيس للمنتخب يحمل قيمة معنوية كبيرة، ويؤكد تقدير الدولة لما قدمه اللاعبون خلال البطولة، مشيرًا إلى أن الأداء المشرف أمام منتخب الأرجنتين، رغم الخروج من المنافسات، كان محل فخر للجماهير المصرية.

وأوضح أن حديث الرئيس بشأن ضرورة اكتشاف المزيد من اللاعبين على غرار محمد صلاح يعكس رؤية مهمة لتطوير الكرة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يبدأ من الاهتمام بمراكز الشباب والحواري وقطاعات الناشئين، باعتبارها المصدر الحقيقي لاكتشاف المواهب.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في منح الفرصة لعناصر جديدة بعيدًا عن الأسماء التقليدية، وهو ما أضاف قوة للمنتخب خلال البطولة، مطالبًا بالاستمرار في هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة القضاء على أي ممارسات تعيق اكتشاف المواهب، مؤكدًا أن اختيار اللاعبين يجب أن يكون على أساس الكفاءة فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، حتى تستعيد الكرة المصرية قدرتها على إنتاج نجوم جدد.