فرج عامر: تريزيجيه باقٍ في الأهلي.. وإبراهيم عادل لن ينتقل للقلعة الحمراء

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن محمود حسن "تريزيجيه" لن يرحل عن النادي الأهلي، نافيًا الأنباء المتداولة بشأن مغادرته خلال الفترة المقبلة.

محمود حسن تريزيجيه

وأضاف عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، لن ينتقل إلى صفوف الأهلي، مؤكدًا أن هذا هو الموقف النهائي بشأن الثنائي.

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات جديدة في مستقبل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن صفقة انتقال تريزيجيه إلى نادي الرياض السعودي ستتم مقابل 1.5 مليون دولار.

وتأتي تصريحات عامر في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب حسم الصفقة بشكل نهائي، بعد مفاوضات مكثفة بين الأهلي والنادي السعودي خلال الأيام الماضية.