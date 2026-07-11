بعد تكريمه من الرئيس.. إمام عاشور: وسام الرياضة من الطبقة الأولى مصدر فخر ومسؤولية

أعرب إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بتكريمه من رئيس الجمهورية ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل وسام شرف يعتز به، وسيظل مصدر فخر ومسؤولية طوال مسيرته.

إمام عاشور يحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى

وكتب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية وبالحصول على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وهو وسام أعتز به كثيرًا وسيظل على صدري مصدر فخر ومسؤولية".

وأضاف أن التكريم لا يمثله وحده، بل يهديه إلى أسرته وزملائه وكل من دعمه طوال مشواره، وكذلك الجماهير المصرية التي كانت دائمًا مصدر القوة والدافع.

وأكد فخره برفع اسم مصر في المحافل الرياضية، متعهدًا ببذل المزيد من الجهد والعمل ليكون دائمًا عند حسن الظن.

واختتم إمام عاشور رسالته، بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم، ولكل من كان جزءًا من رحلته، قائلًا: "تحيا مصر".