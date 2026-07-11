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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين سر رياضة النواب: استقبال الرئيس السيسي للمنتخب يمنح الرياضة دفعة معنوية هائلة

النائبة الدكتورة شذا أحمد حبيب
النائبة الدكتورة شذا أحمد حبيب
أ ش أ
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ثمنت الدكتورة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين اليوم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكدت النائبة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط  أن استقبال السيد الرئيس السيسي لبعثة لاعبي المنتخب الوطني، يمنح الرياضة المصرية بأكملها دفعة معنوية هائلة للاستمرار في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، معتبرة أن استقبال الرئيس السيسي للمنتخب الوطني اليوم هو تجسيد حقيقي لرعاية الدولة لأبنائها، ورسالة تقدير بالغة الأهمية تفوق قيمتها أي تكريم مادي.
وقالت إن دعم الرئيس السيسي للرياضة والرياضيين انتقل إلى مرحلة "الرعاية الاستراتيجية الشاملة"، مشيرا إلى أن الرياضة في عهد الرئيس السيسي أصبحت أمنًا قوميًا وجزءًا أساسيًا من بناء الإنسان المصري.
وأضافت أن هذا الدعم متجسدًا في تطوير البنية التحتية الرياضية العالمية، وإنشاء المدن الأوليمبية، والاهتمام المباشر بالأبطال في الألعاب الفردية والجماعية، مؤكدة أن  الرئيس يثبت دائمًا أنه الداعم الأول لكل من يرتدي قميص مصر، ويحرص شخصيًا على تذليل كافة العقبات أمام المنظومة الرياضية لتظل مصر دائمًا في الصدارة إقليميًا ودوليًا.
وأشارت أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن هذا الاستقبال لم يكن مجرد بروتوكول، بل كان لقاءً أبويّاً يحمل الكثير من مشاعر الفخر والاعتزاز بمجهود رجال المنتخب والجهاز الفني، موضحا أنه عندما يرى أبطال مصر أن أعلى سلطة سياسية في البلاد تتابع أدق تفاصيل مجهودهم وتثني على دورهم الذي جعل العالم بأكمله يتحدث عن العزيمة المصرية.
ولفتت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله بعثة المنتخب تضمنت عدة رسائل تحفيزيه ليس للمنتخب فقط وإنما للأبناء مصر كافة، مشيرة إلى أن ثناء الرئيس على دور المنتخب الذي جعل البلاد العربية والعالم أجمع يقف مسانداً وداعماً لنا، يعكس القوة الناعمة للرياضة المصرية وكيف يمكنها توحيد القلوب خلف شعور الفخر المشترك.
ونوهت إلى أن الرسالة الأبرز والأقوى، للرئيس السيسي هى تأكيد سيادته على دعم الكادر الوطني وعدم تغيير قرار المدير الفني المصري أو الاستعانة بمدربين أجانب؛ مؤكدة أن هذه لفتة قوية تعكس ثقة القيادة السياسية المطلقة في العقل والجهد المصري، وتؤصل لمرحلة جديدة من الاعتماد على أبناء الوطن لبناء نهضة رياضية مستدامة.
واعتبرت أن تقديم  الرئيس السيسي كأس التقدير والاحترام والافتخار" وتكريمهم بهذه الكلمات الراقية، يمثل أسمى أنواع التكريم الذي يؤكد أن المجهود المخلص والإخلاص في الأداء هما المعيار الحقيقي للتقدير لدى الدولة المصرية.
وحول دور لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال المرحلة المقبلة، أوضحت الدكتورة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع توجيهات الرئيس السيسي دائمًا في مقدمة أولوياتنا وأجندتنا التشريعية والرقابية، مشيرة إلى أنه على بناءً على التوجيهات الأخيرة، ستعمل اللجنة فورًا من خلال محورين أساسيين وهما دعم الكوادر الوطنية من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة لوضع برامج تأهيل وتدريب متطورة للمدربين والكوادر الفنية المصرية، تنفيذًا لرؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على الجهد الوطني وتوفير كل سبل النجاح له ليقود المنظومة بكفاءة.
وأوضحت أن المحور الثاني هو تطوير البيئة التشريعية والاستثمار الرياضي عبر الاستمرار في تحديث القوانين التي تضمن توفير الرعاية الكاملة للمنتخبات الوطنية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب في كافة المحافظات لدعم المنتخبات بجهود شابة ومؤهلة قادرة على الحفاظ على هذه المكانة الدولية التي أشاد بها الرئيس السيسي اليوم.

الشباب الرياضة مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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