إزالة 14 تعديا على 1710 أمتار مربعة من املاك الدولة في قنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة 14 حالة تعد بإجمالي مساحة 1710 أمتار مربعة أملاك دولة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ29 للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وأسفرت جهود الحملة، بمتابعة أشرف أنور، رئيس المركز، عن إزالة 13 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة، بإجمالي مساحة 1640 متراً، تمثلت في أسوار مشيدة بالطوب الأبيض والأسمنت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملة، تنفيذ حالة تعد على أرض خاصة بقرية دندرة دون ترخيص، عبارة عن ردم أساسات على مساحة 70 متراً مربعا، وذلك في إطار تطبيق القانون، والتصدي لكافة صور التعديات في مهدها.