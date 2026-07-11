هشام إبراهيم: الاقتصاد أثبت صلابته وحقق نموًا 5% رغم الأزمات

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصلابة خلال التحديات الصعبة التي مر بها على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الأزمة الأخيرة وصلت إلى 5%.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الاقتصاد الذي يستطيع تحمل الصدمات والأزمات في الأوقات الصعبة، ويحقق في الوقت نفسه معدلات نمو؛ يعد اقتصادًا قادرًا على تحقيق معدلات نمو أعلى في فترات الاستقرار.

وأوضح أن البنك الدولي وعددا من المؤسسات الاقتصادية المتخصصة تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، ولا يعتمد على منتج واحد أو سلعة واحدة.

ولفت إلى أن أرقام الصادرات المصرية تشهد ارتفاعًا مستمرًا، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، باعتبارها ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي، متوقعًا أن تتصدر هذه التحويلات قائمة القطاعات المولدة للنقد الأجنبي خلال العام المقبل.