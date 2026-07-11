مديرة قادرون باختلاف تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بفضية المونديال

حرصت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" على تهنئة منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص المصري على الإنجاز العالمي الذي حققه بتتويجه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وخسر المنتخب في المواجهة النهائية أمام منتخب ناميبيا، في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب PUC Stadium بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب ناميبيا بنتيجة 5-4، ليحرز اللقب، فيما نال المنتخب المصري الميدالية الفضية بعد مشوار مميز استحق خلاله الإشادة والتقدير.

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" عن تقديرها وفخرها بما حققه منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص المصري في بطولة كأس العالم، مؤكدة أن هذا استمرار لسلسلة النتائج المميزة التي يحققها الأبطال من ذوي الإعاقة في مختلف الألعاب الرياضية.

وأكدت توكل أن صندوق " قادرون باختلاف" لن يدخر جهدا في تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال من " القادرون" باختلاف في كافة المجالات الرياضية والفنية والعلمية، كي يستطيعوا مواصلة نتائجهم الإيجابية وتحقيق أفضل المراكز في مختلف المجالات التي يشاركون فيها.