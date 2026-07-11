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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض ضخمة تنتظر «شوبير».. بركات: فرنسا الأقرب لإقصاء إسبانيا.. ومصر قدمت مشاركة مختلفة بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة
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أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب بلجيكا تعرض لانتقادات غير مستحقة بعد التعادل مع منتخب مصر في افتتاح مشوار كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب البلجيكي أثبت قوته خلال البطولة.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي: “بلجيكا منتخب جيد، والناس كانت بتتكلم إنه منتخب ضعيف وكسروا مقاديف منتخب مصر بعد التعادل في الجولة الأولى، ومحدش قال إن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة.. وبلجيكا كانت ندًا قويًا لإسبانيا، لكن إسبانيا حسمت اللقاء وتأهلت إلى نصف النهائي”.

وعن مواجهة إنجلترا والنرويج في ربع النهائي، قال: “إنجلترا منتخب أكثر تكاملًا من النرويج، لكن المباراة ستتوقف على الحالة الفنية للاعبين الكبار، وعلى رأسهم مارتن أوديجارد وجود بيلينجهام، وفوز النرويج على البرازيل يؤكد أنها تمتلك شخصية كبيرة ورغبة في الذهاب بعيدًا في البطولة”.

وتحدث بركات عن مواجهة الأرجنتين وسويسرا، مؤكدًا: “على الورق الأرجنتين هي الأقرب للفوز، لأنها تمتلك خبرات أعلى بكثير، صحيح كمصريين هنشجع سويسرا بعد خروج منتخبنا أمام الأرجنتين، لكن الخبرة تصب في مصلحة المنتخب الأرجنتيني”.

كما رشح منتخب فرنسا للتأهل إلى النهائي، قائلًا: “فرنسا مرشح قوي للفوز على إسبانيا، لما يمتلكه من جودة كبيرة وخبرات مميزة”.

وأشاد نجم الأهلي السابق بما قدمه منتخب مصر، مؤكدًا أن الفريق تطور بشكل واضح، حيث قال: “منتخب مصر تطور كثيرًا منذ كأس الأمم الأفريقية في يناير وحتى المستوى الذي ظهر به في كأس العالم، وقدم بطولة مميزة”.

وعن مستقبل بعض نجوم الأهلي، قال بركات: “بكل تأكيد مصطفى شوبير ستصله عروض احتراف جيدة وبأرقام كبيرة، وتريزيجيه سمعنا عن تلقيه عرضًا من الرياض السعودي، ثم سمعنا عن تمسك حسين عموتة باستمراره، لكن في رأيي مركزه داخل الأهلي يضم أكثر من لاعب”.

واختتم تصريحاته بالحديث عن إمام عاشور، قائلًا: “إمام عاشور لاعب كبير وقدم كأس عالم مميز، والأهلي لن يوافق على رحيله إلا إذا وجد بديلًا بنفس إمكانياته، شاهدنا إمام مع الأهلي قبل كأس العالم بمستوى مختلف، وأتمنى أن يستمر مع الأهلي بنفس الأداء الذي قدمه مع منتخب مصر في المونديال”.

محمد بركات الأهلي منتخب بلجيكا منتخب مصر

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