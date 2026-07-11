جمال حمزة: النرويج ستُسقط إنجلترا.. ومنتخب مصر صنع إعجازًا في كأس العالم

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب النرويج هو الأقرب لحسم مواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه المنتخب النرويجي منذ انطلاق البطولة.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي: "أرشح فوز النرويج على إنجلترا في الدور ربع النهائي، لأن النرويج قدمت مستوى مميزًا في المونديال الجاري، وظهرت بشكل أفضل من المنتخب الإنجليزي، وأراها مرشحًا قويًا لتحقيق الانتصار."

وأشاد نجم الزمالك السابق بما قدمه منتخب مصر في البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين حققوا إنجازًا استثنائيًا، قائلًا: "منتخب مصر، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون، قدموا إعجازًا طوال منافسات كأس العالم، ونجحوا في الظهور بصورة مشرفة أمام العالم."

وتطرق جمال حمزة إلى ملف احتراف اللاعبين، مؤكدًا أن مصلحة اللاعب والمنتخب الوطني يجب أن تكون الأولوية، حيث قال: "أي لاعب في أي نادٍ تصله فرصة احتراف حقيقية ومحترمة، يجب أن يرحل، لأن ذلك سيضيف له الكثير، وسيعود بالفائدة على منتخب مصر في المستقبل."