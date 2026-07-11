الغندور يثير الجدل بشأن استبعاد مصطفى محمد وتألق زيكو وانضمام حمزة خلال المونديال

علق الإعلامي خالد الغندور على اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن كرة القدم كثيرًا ما تحسمها الظروف، مشيرًا إلى أن إصابة إسلام عيسى فتحت الباب أمام مصطفى زيكو للتألق مع الفراعنة في البطولة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إسلام عيسى أصيب وجاء مكانه مصطفى زيكو ليتألق في كأس العالم، وهو ده النصيب، ونسيت أقول حاجة، مصطفى محمد تم استبعاده من قبل حسام حسن لعدم قناعته بمستواه أو عشان بيكشر، وجاء مكانه حمزة عبد الكريم اللي لعب دقائق في كل مباراة ولم يظهر، وده طبيعي لسه بدري أوي إنه ينضم للمنتخب في كأس العالم، وإن شاء الله المستقبل أمامه.. وصلت كده للعباقرة".

وجاءت تصريحات الغندور بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال، قبل أن يودع البطولة عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم السبت بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، تقديرًا لما حققه الفراعنة من إنجاز تاريخي في البطولة.

وخلال مراسم الاستقبال، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، كما منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للأداء المشرف والروح القتالية التي ظهر بها المنتخب خلال منافسات كأس العالم، والتي نالت إشادة واسعة داخل مصر وخارجها.