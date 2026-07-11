موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب الكامل

مرتبات يوليو .. ارتفعت معدلات بحث المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية تقديم مواعيد صرف الرواتب، بالتوازي مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور مع انطلاق العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب، إلى جانب العلاوات والحوافز المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية، وهو ما دفع العديد من الموظفين إلى متابعة تفاصيل مواعيد الصرف والحد الأدنى الجديد للمرتبات ووسائل الحصول على الرواتب.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يبدأ اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2026، ويستمر لمدة 5 أيام، على أن ينتهي يوم 26 يوليو 2026، وذلك وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة لتنظيم عمليات الصرف وتخفيف التكدس على منافذ صرف المرتبات.

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ويأتي تقديم مواعيد صرف الرواتب في إطار تنظيم عملية حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، مع توزيع جهات الدولة على أيام محددة، بما يضمن سهولة الصرف عبر مختلف الوسائل المتاحة.

زيادة المرتبات في يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد

بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026/2027، تبدأ الحكومة تطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب صرف علاوات وحوافز إضافية لمختلف الفئات الوظيفية، وذلك ضمن الإجراءات المعلنة الخاصة بالأجور خلال العام المالي الجديد.

وتنعكس هذه الزيادات على الحد الأدنى للمرتبات المخصص لكل درجة وظيفية، وفق الجدول المعلن، بما يشمل مختلف الدرجات داخل الجهاز الإداري للدولة.

طرق صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف مرتبات شهر يوليو 2026، بهدف التيسير على العاملين وتوفير خيارات متعددة للحصول على الرواتب، وتشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات "ميزة"، بالإضافة إلى تطبيقات الدفع الرقمي.

وتأتي هذه الآليات في إطار تسهيل إجراءات الصرف، وإتاحة أكثر من منفذ أمام الموظفين للحصول على مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2026

وفقًا للجدول المعلن من وزارة المالية، يبدأ صرف المرتبات يوم 20 يوليو 2026 للعاملين في وزارات ومؤسسات تشمل مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستكمل الصرف يوم 21 يوليو 2026 للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

أما العاملون الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم خلال المواعيد المحددة، فقد خصصت وزارة المالية أيام 22 و23 و26 يوليو 2026 لصرف مستحقاتهم المالية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

أوضحت البيانات المعلنة أن الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة يشمل مختلف الدرجات الوظيفية، حيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألفا و900 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألفا و900 جنيه.

ويبلغ الحد الأدنى لراتب موظفي درجة مدير عام أو ما يعادلها 11 ألفا و400 جنيه، في حين يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها على 10 آلاف و800 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها 9 آلاف و500 جنيه.

كما يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها على 9 آلاف و100 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 9 آلاف و300 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها على 9 آلاف و100 جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى لراتب موظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها 8 آلاف و100 جنيه.

صرف المرتبات وفق الجدول المعلن

يمثل جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2026 المرجع الرسمي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمعرفة موعد الحصول على مستحقاتهم، سواء وفق الأيام المخصصة لكل وزارة وجهة حكومية، أو خلال الأيام المحددة للمتخلفين عن الصرف، بالتزامن مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والحد الأدنى للمرتبات مع بداية العام المالي 2026/2027.