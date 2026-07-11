الترسانة يطلب رسميا إقامة مبارياته ليلا على ستاد حسن الشاذلي

تقدم نادي الترسانة الرياضي بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلًا في لجنة المسابقات، للموافقة على إقامة مباريات الفريق على ستاد حسن الشاذلي تحت الأضواء الكاشفة، بداية من منافسات الموسم الجديد 2026-2027.



وأكد النادي، في خطابه الرسمي، أن ستاد حسن الشاذلي أصبح جاهزًا بالكامل لاستضافة المباريات الليلية، مع توافر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

وأوضح الترسانة أنه سيتحمل جميع التكاليف الخاصة بتشغيل تقنية الـVAR في المباريات التي تُقام على ملعبه، في خطوة تهدف إلى دعم نجاح المسابقة وتحقيق العدالة التحكيمية خلال منافسات دوري المحترفين في الموسم الجديد.