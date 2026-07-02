السودان.. إحباط تهريب ترسانة أسلحة في ولاية نهر النيل

قدمت السلطات السودانية تفاصيل عملية أمنية وصفتها بالنوعية، أسفرت عن إحباط محاولة لتهريب ترسانة من الأسلحة والذخائر في ولاية نهر النيل شمالي البلاد، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب السلاح وتعزيز الأمن في المناطق الحيوية.

وبحسب ما أعلنته إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، نُفذت العملية بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، حيث تمكنت القوة المشتركة من رصد المركبة المشتبه بها على أحد الطرق بالولاية، قبل مطاردتها وإيقافها وضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأوضحت السلطات أن المضبوطات شملت مدفعًا من نوع «دوشكا»، و15 بندقية آلية من طراز «كلاشنيكوف»، و6 مسدسات، إضافة إلى نحو 28 ألف طلقة ذخيرة متنوعة، تم التحفظ عليها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأكدت الجهات الأمنية أن العملية جاءت نتيجة معلومات استخباراتية ومتابعة ميدانية دقيقة، مشيرة إلى أن التنسيق بين الأجهزة المختصة أسهم في إحباط عملية كانت قد تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شددت على استمرار حملات مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر وتجفيف مصادرها، في ظل الظروف الأمنية التي يشهدها السودان.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات السودانية لمواجهة شبكات تهريب السلاح عبر الولايات، خاصة في المناطق التي تُعد ممرات لوجستية بين عدد من الأقاليم، وذلك بهدف الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة ودعم جهود فرض سيادة القانون وحماية الأمن الداخلي.