رئيس البيت الفني يتابع «ابن الأصول» في موسمه الجديد على مسرح ميامي

في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بمتابعة المواقع الثقافية والفنية والعروض المقدمة للجمهور، حضر مساء أمس السبت الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «ابن الأصول»، على مسرح ميامي بوسط البلد، وذلك في إطار متابعة عروض البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

كما حضر العرض الكاتب والسيناريست محمد الغيطي، وعدد من الإعلاميين والنقاد، في إطار دعم ومتابعة الحركة المسرحية والعروض المقدمة للجمهور.

ويُقدم «ابن الأصول» في موسم جديد من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، حيث استأنف العرض تقديمه اعتبارًا من الخميس 13 أغسطس، ويُعرض من الخميس إلى الأحد أسبوعيًا، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وتأتي عودة «ابن الأصول» بعد النجاح الجماهيري والفني الذي حققه العرض خلال تقديمه، وما شهده من تفاعل من الجمهور، ليواصل حضوره ضمن عروض البيت الفني للمسرح.

وتدور أحداث «ابن الأصول» في إطار كوميدي اجتماعي، يتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالقيم داخل المجتمع، من خلال مجموعة من المواقف الإنسانية القريبة من الواقع، التي تطرح تساؤلات حول العلاقات والقيم والمبادئ، في قالب كوميدي يصل إلى مختلف شرائح الجمهور.

العرض بطولة ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، ليلى مراد، يوسف مراد، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، ومحمود عوض، تصميم الديكور حمدي عطية، الاستعراضات ضياء شفيق، الإضاءة محمود الحسيني، تصميم الملابس نورهان طرابية، الأشعار أحمد الشريف، التأليف الموسيقي أحمد الناصر، المكياج أدهم عفيفي، هيئة الإخراج محمود جدو وتامر بدير، المخرج المنفذ مجدي عبيد، وتأليف وإخراج مراد منير.



على جانب أخر تقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي بخالص التهنئة للدكتور سامح مهران، بمناسبة عودته سالمًا معافى بعد تجاوزه أزمته الصحية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ومزيدًا من النجاح والتوفيق في مسيرته، ونجاح الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وجاءت عودة الدكتور سامح مهران إلى المشهد المسرحي من خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد أمس، والذي أُعلن خلاله عن تفاصيل الدورة الـ33، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026.



ويعرب البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي عن خالص تمنياته للدكتور سامح مهران، ولـمجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بدوام التوفيق والنجاح في الإعداد للدورة الـ33، وأن تكلل جهودهم وفعاليات المهرجان بالنجاح، وتخرج الدورة بصورة تليق بإسم مصر و بتاريخ المهرجان ومكانته، وتواصل دورها في دعم وتطوير المشهد المسرحي المصري والعربي والدولي.