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دولة ليختنشتاين تغيّر قواعد الخلافة للسماح للنساء بتولّي العرش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دولة ليختنشتاين تغيّر قواعد الخلافة للسماح للنساء بتولّي العرش

ولي العهد لدولة ليختنشتاين- الأمير ألويس
ولي العهد لدولة ليختنشتاين- الأمير ألويس
خاطر عبادة

أعلن البيت الملكي لدولة ليختنشتاين، عن خطة في اليوم الوطني خطط لتعديل قواعد الخلافة الملكية، مما يسمح للنساء بتولي العرش.

وجاء في بيان صادر عن مجلس ليختنشتاين يوم السبت، وهو اليوم الوطني للدولة الصغيرة، إنه سيتم تغيير ترتيب الخلافة من حق البكورة الذكرية إلى حق البكورة المطلقة، وهذا يعني أنه في المستقبل، سيصبح الطفل البكر، بغض النظر عن جنسه، وريثاً للعرش، ثم أميراً أو أميرة لليختنشتاين.

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أنه تمت الموافقة على القرار بأغلبية الثلثين المطلوبة من الأعضاء المؤهلين في العائلة المالكة، وسيمنح المرأة حقوقاً متساوية في الخلافة.

أبرز المعلومات عن دولة ليختنشتاين

ليختنشتاين هي ملكية دستورية، يقودها بشكل مشترك الأمير الوراثي - الذي هو رئيس الدولة - وحكومة منتخبة ديمقراطياً.

يبلغ عدد سكانها حوالي 42 ألف نسمة، وتقع في أعالي جبال الألب بين سويسرا والنمسا. وهي إحدى دولتين فقط في العالم محاطتين بدول حبيسة من جميع الجهات. وتشتهر بمناظرها الجبلية الخلابة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانعدام الدين العام.

يحكم البلاد هانز آدم الثاني، البالغ من العمر 81 عامًا، منذ عام 1989. وقد حكمت عائلته هذه الدولة الصغيرة الغنية لأكثر من 300 عام، ويُشار إليه بصفة أمير بدلاً من ملك بسبب وضع البلاد كإمارة، وهو لقب منحه إياها الإمبراطور الروماني المقدس عام 1719 عندما وحد سيادة شيلنبرغ ومقاطعة فادوز.

فوض الملك معظم واجباته وسلطاته السياسية في عام 2004 إلى ابنه ألويس، ولي عهد ليختنشتاين، مما يعكس قرار والده بتسليم السلطة التنفيذية في عام 1984، قبل خمس سنوات من وفاته.

وبدوره، لدى ألويس البالغ من العمر 58 عامًا وزوجته صوفي، الأميرة الوراثية، أربعة أطفال، أكبرهم الأمير جوزيف وينزل البالغ من العمر 31 عامًا، وهذا يعني أنه على الرغم من التغيير، فإن خط الخلافة في الإمارة سيبقى دون تغيير في المستقبل القريب.

وقال ولي العهد في بيان: "مع هذا التغيير في القانون، نريد أن نضمن أن إمارة ليختنشتاين والأسرة الأميرية يقودهما الشخص الذي كان الأنسب لهذه المسؤولية".

وعلى عكس معظم الملكيات الأوروبية، يحتفظ أمير البلاد بنفوذ سياسي كبير، حيث يمتلك صلاحيات نقض التشريعات ونتائج الاستفتاءات، وإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وتعيين القضاة.

في عام 2012، رفض الناخبون في المملكة الألبية بأغلبية ساحقة المقترحات الرامية إلى تقليص سلطة العائلة المالكة، حيث صوت 76 في المائة لصالح احتفاظ ألويس بحق النقض في استفتاء على مستوى البلاد.

يأتي قرار ليختنشتاين بإلغاء نظام الخلافة الذي يفضل الذكور بعد 15 عامًا من قيام المملكة المتحدة بالشيء نفسه.

في عام 2011، قام قادة الكومنولث بتعديل تشريع تاريخي للسماح لبنات الملك البكر بأن يأخذن الأسبقية على الأشقاء الذكور الأصغر سناً في ترتيب ولاية العرش.

ليختنشتاين نظام الخلافة دولة ليختنشتاين

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