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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات السلة يحصد برونزية الأفروباسكت بعد الفوز على كوت ديفوار

منتخب ناشئات السلة
منتخب ناشئات السلة
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا الفوز على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 60-52، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة الأفروباسكت للناشئات تحت 18 عامًا.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا خلال اللقاء، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 18-16، قبل أن يوسع الفارق مع نهاية الربع الثاني ويحسم النصف الأول لصالحه بنتيجة 34-24.

وشهد الربع الثالث تقدم منتخب مصر أيضًا لينتهي بنتيجة 42-39، قبل أن يحسم المنتخب الوطني المواجهة في الربع الأخير وينهي المباراة بفارق 8 نقاط بنتيجة 60-52.

وبهذا الانتصار، يحصل منتخب مصر للناشئات على المركز الثالث في بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا 2026، بعد مشوار قوي خلال المنافسات القارية.

ويقود منتخب مصر فنيًا الكابتن طارق خيري، بينما تضم قائمة الفريق 12 لاعبة، هن: جوري نزار، ملك العزب، سدرة شلبي، هانيا ناصر، ياسمين الجمال، فاطمة محمد، مريم حازم، ملك الحملي، هنا الباز، ليلى حسام، زينة حليم، وسدرة هيثم.

ويرأس بعثة منتخبي الناشئات والناشئين في أبيدجان أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

منتخب مصر لكرة السلة منتخب مصر كرة السلة الأفروباسكت منتخب السلة

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