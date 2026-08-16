«أزهر بودكاست» يطلق حملة «وُلِدَ الهُدى» احتفاءً بالمولد النبوي الشريف

يطلق «أزهر بودكاست» حملة إعلامية جديدة بعنوان «وُلِدَ الهُدى»؛ احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال محتوى يجمع بين المعرفة والمحبة، ويقترب من جوانب متعددة من سيرة رسول الله ﷺ وشمائله وهديه.

وتتناول الحملة شمائل النبي ﷺ كما حفظتها عيون الصحابة حتى كأننا نراه، ووجوه نوره في الذاكرة والوجدان والتاريخ، إلى جانب المديح النبوي ومكانته في التعبير عن محبة الأمة لنبيها، والسنة النبوية الشريفة ودورها في حمل هديه إلى الأمة جيلًا بعد جيل.

وتشهد الحملة مشاركة عدد من علماء الأزهر وأدبائه، هم: الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، والأستاذ الدكتور السيد بلاط، والأستاذ الدكتور محمد الجندي، والأستاذ الدكتور حسن القصبي، والأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد رحمه الله، والأستاذ الدكتور فتحي حجازي، والشاعر الأستاذ الدكتور علاء جانب.

وتسعى حملة «وُلِدَ الهُدى» إلى تقديم محتوى علمي ووجداني يعرّف بجمال الشمائل النبوية، ويعمّق محبة رسول الله ﷺ، ويبرز حضور سيرته وسنته وأثره الحضاري عبر القرون.

ومن المقرر نشر مواد الحملة تباعًا عبر منصات «أزهر بودكاست» الرسمية.