سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16-8-2026

تباينت أسعار صرف العملات العربية والاجنبية والعربية اليوم الاحد 16-8-2026، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 57.86 جنيه للشراء و58.27 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الاسترليني 67.68 جنيه للشراء و68.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي 36.01 جنيه للشراء و36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.76 جنيه للشراء و163.73 جنية للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.33 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الاماراتي 13.65 جنيه للشراء و13.13.69 جنيه للبيع.

سعر الديار البحريني 131.05 جنيه للشراء و133.4 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني 128.43 جنيه للشراء و130 جنيه للبيع.