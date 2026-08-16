شروط وطريقة ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية| تفاصيل

تسعى الدولة بخطى جادة لتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية متكاملة لضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين بكل سهولة عبر منصة "مصر الرقمية"، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الشامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الوقت والجهد، مما أدى إلى تصدر معدلات البحث عن الشروط والخطوات الرسمية المطلوبة لإتمام هذه العملية بنجاح.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين

أكدت الوزارة أن الخدمة متاحة للمواطنين المستحقين للدعم، ويمكن تنفيذها بخطوات إلكترونية بسيطة والتي جاءت كالآتي:

- قم بالدخول على منصة مصر الرقمية من هنــــــــــــــا.

- ثم اضغط على اختيار خدمات التموين.

- ثم اضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي.

-اضغط على زر ابدأ الخدمة والموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بعناية.

-إدخال البيانات: كتابة بيانات أفراد الأسرة المراد ضمهم (الاسم والرقم القومي وصلة القرابة) بشرط أن يكونوا مقيدين بالمنظومة مسبقاً.

-مراجعة البيانات بدقة ثم اضغط على إرسال الطلب، حيث يتم إصدار رقم تتبع خاص بالطلب لمتابعة حالة القبول والتحويل.

شروط ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين

أوضحت الوزارة أن استخدام الخدمة يخضع لعدد من الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأبرزها:

- أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

- ألا يكون الشخص المطلوب إضافته مسجلًا ضمن بطاقة أخرى أو ينتمي لفئات مستبعدة من الدعم.

- عدم تسجيل أسماء متوفين أو أفراد غير مقيمين على نفس العنوان.

الخدمات التموينية المتاحة في الوقت الحالي

- تحديث بيانات البطاقة التموينية.

- استخراج بدل فاقد أو تالف.

- الاستعلام عن عدد الأفراد والمتبقي من الدعم.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي (فصل نفسي).

-تفعيل البطاقة التموينية.

-فصل فرد من البطاقة.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 إلكترونيا

يمكن للمواطنين تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات، تشمل ما يلي:

-الدخول إلى منصة مصر الرقمية

-ثم اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات.

-وبعدها يتم الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

-ثم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

-ومن ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

-وتسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

-ثم إدخال العنوان ومحل الإقامة.

-وتسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

-ثم مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.

-وأخيرا الضغط على إرسال الطلب لاستكمال عملية التحديث.

ما هي ضوابط تحديث بطاقة التموين 2026؟

وهناك مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها عند تحديث بيانات بطاقات التموين، وجاءت على النحو الآتي:

-التأكد من صحة الرقم القومي والبيانات الشخصية.

-إدخال رقم هاتف محمول صحيح ومسجل باسم صاحب البطاقة عند طلبه.

-يجب مراجعة بيانات أفراد الأسرة قبل إرسال الطلب.

-يمنع منعا باتا تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

-يجب التأكد من تطابق البيانات المسجلة إلكترونيا مع المستندات الرسمية.