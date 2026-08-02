ننشر مكاتب البريد المتاحة لتسجيل بيانات تحديث بطاقات التموين بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد إتاحة خدمة تسجيل بيانات تحديث بطاقات التموين من خلال مكاتب البريد المنتشرة بمراكز المحافظة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف التيسير على المواطنين واستكمال إجراءات التظلمات وتحديث بيانات البطاقات التموينية.

تسهيل إجراءات تسجيل البيانات

وأكدت المحافظة أن الخدمة تأتي لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات، مع أهمية تحري الدقة في إدخالها بما يتوافق مع المستندات الرسمية التي سيتم تقديمها لاحقًا لتأكيد استحقاق الدعم.

وأوضحت المحافظة أن الخدمة متاحة من خلال عدد من مكاتب البريد، تشمل: مكتب الخارجة الرئيسي، ومكتب مجمع المصالح الحكومية، ومكتب حي المروة بمدينة الخارجة، ومكتب موط الرئيسي، ومكتب موط الفرعي، ومكتب غرب الموهوب، ومكتب القصر بمركز الداخلة، ومكتب أسمنت بمركز بلاط، ومكتب باريس، بالإضافة إلى مكتب الفرافرة.

وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل بطاقة الرقم القومي، ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة، والكود المؤسسي الموجود بإيصال الكهرباء، على أن يتوجه المواطن بعد تسجيل البيانات إلى مكتب التموين بالمستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم، مع استمرار فتح باب التظلمات.

وأشارت المحافظة إلى أن الخدمة تُقدم يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، فضلًا عن استقبال المواطنين خلال المواعيد الرسمية للعمل بمكاتب البريد طوال باقي أيام الأسبوع.