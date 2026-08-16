عمر مرموش أمام إنجاز تاريخي.. النجم المصري على موعد مع لقب جديد

يترقب الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، مواجهة فريقه المرتقبة أمام آرسنال في بطولة الدرع الخيرية، وسط طموحات بتحقيق لقب جديد في مسيرته الكروية مع الفريق السماوي.

وفي حال نجاح عمر مرموش في التتويج بالدرع الخيرية مع مانشستر سيتي على حساب آرسنال، سيدخل اللاعب قائمة المصريين المتوجين بالبطولة، ليصبح ثالث لاعب مصري يحقق اللقب عبر تاريخ المسابقة.

وسبق لمحمد صلاح التتويج بالدرع الخيرية مع ليفربول، كما نجح محمد النني في حصد اللقب مع آرسنال، ليصبح مرموش أمام فرصة لمعادلة إنجاز مواطنيه وإضافة بطولة جديدة إلى سجل اللاعبين المصريين المتوجين بالمسابقة.

وتحظى مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال باهتمام كبير، خاصة أنها تجمع بين اثنين من أبرز أندية الكرة الإنجليزية، فيما يأمل مرموش في الظهور بشكل مميز والمساهمة في قيادة فريقه نحو حصد أول ألقابه في الموسم الجديد.

ويطمح النجم المصري إلى مواصلة كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية، بعدما أصبح أحد أبرز المحترفين المصريين في السنوات الأخيرة، ليكون التتويج بالدرع الخيرية، حال حدوثه، محطة جديدة في مسيرته مع مانشستر سيتي.

تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وذلك اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026.