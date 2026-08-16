أموريم يرد على مانشستر يونايتد بعد الرباعية: انتهى كل شيء.. أنا سعيد في ميلان

أغلق البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان، الباب أمام أي مشاعر خاصة تجاه مانشستر يونايتد، بعدما قاد فريقه الجديد لتحقيق فوز كبير على الشياطين الحمر بنتيجة 4-2، في آخر وديات الفريق الإيطالي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ورغم أن المواجهة حملت طابعًا خاصًا لأموريم، باعتبارها جمعته بناديه السابق الذي تولى تدريبه لمدة 14 شهرًا، فإن المدرب البرتغالي أكد أن تركيزه أصبح منصبًا بالكامل على مهمته الجديدة مع ميلان.

«لم أشعر بأي شيء تجاه مانشستر يونايتد»

وقال أموريم، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «لا، بالنسبة لي كانت مجرد مباراة عادية. منذ أن وقعت مع ميلان، لم أشعر بأي شيء تجاه مانشستر يونايتد».

وأضاف: «أنا فخور فقط بأنني كنت في مانشستر يونايتد، وما زلت أحب النادي، لكن بعد التوقيع مع ميلان، لا أشعر بأي شيء سيئ تجاه أي أمر، لأنني سعيد جدًا، ولأنني في المكان الذي أريد أن أكون فيه. أريد فقط الاستمرار هنا».

هدف واحد أمام فريقه السابق

وأوضح المدرب البرتغالي أن مواجهة مانشستر يونايتد كانت مميزة من الناحية الرياضية، لكنه دخل المباراة بهدف واضح يتمثل في تحقيق الانتصار، بعدما فشل ميلان في تحقيق الفوز خلال مبارياته السابقة في فترة الإعداد.

وقال: «بالطبع، كان من المميز أن ألعب أمامهم مجددًا، لكنني كنت أرغب في تحقيق الفوز في إحدى مباريات الإعداد هذا الصيف، حتى نقدم أنفسنا بشكل جيد في الدوري، ونظهر بصورة جيدة أمام جماهيرنا، لكي يدعمونا في مباراتنا الأولى».

ميلان يقلب الطاولة على الشياطين الحمر

وتمكن ميلان من تحويل تأخره أمام مانشستر يونايتد إلى انتصار عريض بنتيجة 4-2، بعدما سجل صامويل تشوكويزي وألفادجو سيسيه وجونسالو راموس وروبن لوفتوس تشيك أهداف الفريق الإيطالي.

جاء الانتصار ليمنح ميلان دفعة معنوية مهمة قبل بداية مشواره الرسمي في الموسم الجديد، حيث يستهل الفريق منافسات الدوري الإيطالي بمواجهة تورينو خارج ملعبه.

لياو أمام تحدٍ جديد داخل ميلان

وتحدث أموريم عن وضع البرتغالي رافاييل لياو، مؤكدًا أن اللاعب لن يضمن مكانًا أساسيًا في تشكيل ميلان، في ظل المنافسة القوية داخل الخط الهجومي.

وقال المدرب إن لياو سيكون مطالبًا بـ«القتال من أجل مكانه»، في ظل وجود منافسة من كريستيان بوليسيتش وأليكسيس ساليميكيرس، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعتقد أن إصابة اللاعب البرتغالي خطيرة.

قرار خاص بشأن ماينان ورابيو

وكشف أموريم أن الثنائي مايك ماينان وأدريان رابيو حصلا على راحة إضافية بناءً على طلبه، على أن يعودا إلى ميلان يوم الأحد.