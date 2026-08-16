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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شقيقان يقتلان شقيقهما ويدفنان جثمانه داخل المنزل.. خططا للهروب للأردن بعد الجريمة

شقيقان يقتلان شقيقهما ويدفنان جثمانه داخل المنزل.. خططا للهروب للأردن بعد الجريمة
شقيقان يقتلان شقيقهما ويدفنان جثمانه داخل المنزل.. خططا للهروب للأردن بعد الجريمة
إسراء عبدالمطلب

شهدت إحدى قرى محافظة أسيوط واقعة قتل مأساوية داخل أسرة واحدة، بعدما كشفت التحريات الأمنية ملابسات اختفاء أحد الأشخاص، لتقود جهود البحث إلى مفاجأة صادمة، تمثلت في تورط شقيقي المجني عليه في إنهاء حياته ودفن جثمانه داخل حوش المنزل، قبل محاولتهما مغادرة البلاد والتوجه إلى الأردن.

بداية الواقعة.. اختفاء يثير الشكوك

بدأت تفاصيل الواقعة عقب اختفاء المجني عليه في ظروف أثارت شكوك المحيطين به، خاصة مع عدم ظهور أي معلومات واضحة بشأن مكان وجوده أو سبب غيابه.

وبمجرد تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في أسيوط أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات اختفاء المجني عليه، وفحص علاقاته وخلافاته والمحيطين به، إلى جانب جمع المعلومات التي يمكن أن تقود إلى مكانه وتكشف حقيقة ما حدث له.

ومع استمرار التحريات، بدأت خيوط الواقعة تتكشف تدريجيًا، بعدما توصل رجال المباحث إلى معلومات أشارت إلى وجود شبهة جنائية وراء اختفاء المجني عليه.

 

شقيقان وراء الجريمة

وبتكثيف التحريات وفحص المعلومات المتوافرة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن شقيقي المجني عليه يقفان وراء اختفائه، لتتحول القضية من بلاغ عن شخص متغيب إلى جريمة قتل داخل الأسرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين أنهيا حياة شقيقهما، ثم سعيا إلى إخفاء جثمانه والتخلص منه بطريقة تمنع اكتشاف الجريمة، حيث أقدما على دفنه داخل حوش المنزل.

ويبدو أن المتهمين اعتقدا أن إخفاء الجثمان في مكان قريب منهما سيحول دون كشف الجريمة، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية وعمليات الفحص والتحري قادت إلى تحديد مكان الجثمان وكشف تفاصيل الواقعة.

 

دفن الجثمان داخل حوش المنزل

وبعد التوصل إلى المعلومات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان جثمان المجني عليه داخل حوش المنزل، لتبدأ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وتواصلت جهود البحث بالتزامن مع العمل على تحديد ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها، إلى جانب الوقوف على تفاصيل ما حدث منذ وقوع الجريمة وحتى محاولة إخفاء الجثمان.

وتأتي الواقعة لتكشف عن جريمة داخل نطاق الأسرة، بعدما تحول المنزل الذي يفترض أن يكون مكانًا للأمان إلى مسرح لإخفاء جثمان أحد أفراد الأسرة.

 

محاولة هروب إلى الأردن

لم تتوقف تحركات المتهمين عند محاولة إخفاء الجثمان، إذ كشفت التحريات أنهما كانا يستعدان لمغادرة البلاد والتوجه إلى الأردن، في محاولة للهروب قبل اكتشاف الجريمة وضبطهما.

وبمجرد التأكد من المعلومات، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين قبل تمكنهما من مغادرة البلاد، ونجحت في إحباط محاولة الهروب وإلقاء القبض عليهما.

وبذلك انتهت محاولة الشقيقين لمغادرة البلاد قبل أن تبدأ، وأصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

 

اعترافات أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة، لتبدأ جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على جميع تفاصيل الجريمة ودوافعها وملابساتها.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الأدلة وملابسات العثور على الجثمان، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسئوليات القانونية لكل متهم.

وتظل التفاصيل الكاملة بشأن أسباب الجريمة والدافع وراء ارتكابها رهنًا بما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وما يتم التوصل إليه من أدلة وتحريات رسمية.

 

جريمة هزت القرية

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة بين أهالي القرية، خاصة أن المتهمين والمجني عليه أشقاء، وأن الجريمة وقعت داخل منزل الأسرة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات اختفاء المجني عليه والوصول إلى مكان جثمانه.

وتواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع أبعاد الواقعة، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها، ومحاولة المتهمين الهروب إلى الأردن عقب إخفاء جثمان شقيقهما.

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