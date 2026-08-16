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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلص على 4 أرواح.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم في جريمة 15 مايو

الضحايا
الضحايا
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل ابنته و3 من أهل طليقته بمنطقة 15 مايو وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

القصة الكاملة كشفتها النيابة العامة حيث قررت النيابة العامة حبس مهندس لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته والشروع في قتل نجله بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الشرطة.


وعلى الفور، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محل الواقعة، وبرفقته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث أُجريت المعاينة اللازمة، وضُبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكمية من الذخائر، وسلاح أبيض، وحقيبة تحوي عددًا من الأدوات وقناعًا لإخفاء ملامح الوجه، كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وضبطت آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة.

Dark Web

وباستجواب المتهم، أقر بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، على إثر خلافات أسرية بينه وبين مطلقته، إذ حدد موعدًا للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملًا السلاح الناري وكمية من الذخائر، ثم أطلق صوبهم أعيرة نارية قاصدًا قتلهم. كما أقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم  (Dark Web)مقابل مبلغ مالي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود الواقعة، ومن بينهم ستة كانوا موجودين بالشقة محل الواقعة، فضلًا عن مطلقته وزوجة أحد المجني عليهم، اللتين كانتا بشقة أخرى بالعقار ذاته، وأحد الجيران الذي كان موجودًا بشقة أخرى، وقد جاءت أقوالهم مؤيدة لاعتراف المتهم. كما قدمت إحدى الشاهدات اللاتي كن بمحل الواقعة تسجيلًا صوتيًا تضمن الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم، أعقبه دوي إطلاق أعيرة نارية، وقد أقر المتهم بصحته.

كما ثبت من تفريغ تسجيلات آلات المراقبة حضور المتهم إلى محل الواقعة وبحوزته الحقيبة المضبوطة، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

انتهت مراسم دفن زوج ابنة خال طليقة المتهم في واقعة إطلاق النار على أسرة زوجته بمنطقة 15 مايو، وذلك بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمنطقة طرة، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وذويه.

وكانت الواقعة شهدت إطلاق المتهم أعيرة نارية على أفراد من أسرة زوجته، على خلفية خلافات سابقة، وفقًا لما جاء في أقواله خلال التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، إلى جانب استكمال التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية.

شهدت مدينة 15 مايو جريمة مأساوية راح ضحيتها 4 أشخاص بعدما أقدم مهندس يعمل بدولة قطر على إطلاق النار بشكل عشوائي على أسرة طليقته خلال جلسة صلح عائلية

وحصل "صدى البلد"على القصة الكاملة للواقعة من مصادر مقربة من الأسرة

وكشفت المصادر أن المتهم كان على خلافات زوجية مستمرة مع زوجته انتهت بالطلاق وعلى إثر تلك الخلافات قامت طليقته برفع دعاوى نفقة ضده أثناء تواجده خارج البلاد في قطر وصدرت ضده أحكام بـ "متجمد نفقة".

وأضافت المصادر أنه عقب عودته من الخارج علم بصدور تلك الأحكام وهو ما فجر حالة من الغضب والمشاحنات بين الطرفين ليتم الاتفاق بعدها على عقد جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلافات.

وتابعت المصادر، أن المتهم اقترح أن تكون جلسة الصلح داخل شقته - شقة الزوجية القديمة - إلا أن طليقته رفضت خوفًا منه ووصفته بأنه "غدار"، ليتدخل زوج ابنة خالة طليقته - رجل مسن يبلغ من العمر نحو 60 عامًا - ويستضيف جلسة الصلح داخل شقته.

وأوضحت المصادر أن الجلسة حضرها صاحب الشقة المسن، وطليقة المتهم، وشقيقاها الاثنان، بالإضافة إلى أبناء المتهم، وفي أثناء التفاوض فاجأهم المتهم بقوله: "ثانية واحدة.. أنا جايب شنطة هاند باج هجيبها وجاي ومش هتكلم".

واستطردت المصادر: خرج المتهم وعاد حاملاً حقيبته وبداخلها مسدس و90 طلقة وخزنتان، وخنجر "سلاح أبيض"، ثم بدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي ومن مسافة قريبة على جميع الحضور.

وأسفر إطلاق النار عن وفاة 4 أشخاص في الحال، بينما أصيبت نجلة المتهم بطلق ناري في الرأس، ونجله بطلق ناري في القدم، وتم نقل المصاب في حالة حرجة إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني وضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تجديد حبس المتهم بقتل ابنته واقعة 15 مايو مزبحة 15 مايو

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