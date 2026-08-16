قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس



المقادير

نصف كيلو سجق مقطع

3 حبات بطاطس شرائح أو مكعبات

بصلة كبيرة شرائح

فلفل ألوان أو فلفل أخضر

2 طماطم شرائح

3 فصوص ثوم

2 ملعقة صلصة

نصف كوب عصير طماطم

ملح وفلفل

بابريكا

كمون

زعتر أو روزماري اختياري

زيت أو سمنة

نصف كوب مرقة أو ماء ساخن

طريقة لعمل سجق الخضار

- شوحي السجق في طاسة بدون زيت كثير لحد ما ياخد لون حلو.

- في نفس الطاسة شوحي البصل والفلفل والثوم دقيقة أو اثنين.

_ اخلطي الصلصة مع عصير الطماطم والتوابل

في الطاجن رصي البطاطس ثم الخضار ثم السجق.

_ صبي خليط الصوص والمرقة.

_غطي الطاجن وادخليه فرن متوسط حوالي 40–50 دقيقة.

_ اخر 10 دقائق افتحي الغطا عشان الوش يتحمر.

أسرار الطعم ..

تحمير البطاطس نصف تحميرة قبل الفرن يخليها ألذ.

رشة شطة أو فلفل حار تدي طعم مطاعم.

ممكن إضافة زيتون أسود أو جبنة موزاريلا في الآخر.

يتقدّم سخن مع أرز أبيض أو عيش بلدي.