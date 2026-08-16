قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
الزمالك يختتم ودياته اليوم بمواجهة مودرن سبورت قبل انطلاق الدوري
شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن يوسف: صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني
إيركايرو تواصل تألقها الدولي بمشاركتها في الدورة الثانية من معرض العلمين للطيران 2026
«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين
صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
هل يحقق كفاءة المستورد؟.. تحرك برلماني عاجل للكشف عن فاعلية الأنسولين المحلي بعد شكاوى مرضى السكر
الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين
مصرع عروسين في حادث بالصف أثناء توجههما لقضاء شهر العسل
بعد اختفائه .. الزمالك يعثر على «بيزيرا» ويكشف مفاجأة عن مستقبله: «خلاص أنا جاي»
سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

 

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس
 

المقادير

نصف كيلو سجق مقطع
3 حبات بطاطس شرائح أو مكعبات
بصلة كبيرة شرائح
فلفل ألوان أو فلفل أخضر
2 طماطم شرائح
3 فصوص ثوم
2 ملعقة صلصة
نصف كوب عصير طماطم
ملح وفلفل
بابريكا
كمون
زعتر أو روزماري اختياري
زيت أو سمنة
نصف كوب مرقة أو ماء ساخن

طريقة لعمل سجق الخضار

- شوحي السجق في طاسة بدون زيت كثير لحد ما ياخد لون حلو.
- في نفس الطاسة شوحي البصل والفلفل والثوم دقيقة أو اثنين.
_ اخلطي الصلصة مع عصير الطماطم والتوابل
في الطاجن رصي البطاطس ثم الخضار ثم السجق.
_ صبي خليط الصوص والمرقة.
_غطي الطاجن وادخليه فرن متوسط حوالي 40–50 دقيقة.
_ اخر 10 دقائق افتحي الغطا عشان الوش يتحمر.

 أسرار الطعم ..
 تحمير البطاطس نصف تحميرة قبل الفرن يخليها ألذ.
 رشة شطة أو فلفل حار تدي طعم مطاعم.
ممكن إضافة زيتون أسود أو جبنة موزاريلا في الآخر.
 يتقدّم سخن مع أرز أبيض أو عيش بلدي.

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس السحق سجق بالخضار طريقة عمل السجق بالخضار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

ترشيحاتنا

محطة الضبعة النووية

وعاء يحمي قلب المفاعل.. خبير يكشف أهمية تركيب المستوى الخامس بمحطة الضبعة النووية

محمد صلاح

محمد صلاح يبدأ تجربته مع طرابزون سبور .. والمدرب: غيّر طريقة لعب الفريق

الزلزال

حقيقة تأثر مصر بالنشاط الزلزالي الأخير في إندونيسيا وكولومبيا

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد