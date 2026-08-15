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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمه.. طريقة عمل سلطة العنب الباردة

سلطة العنب الباردة
سلطة العنب الباردة
هاجر هانئ

 سلطة العنب الباردة من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي ويمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف مروة المهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة العنب الباردة، فيما يلي….

مقادير سلطة العنب الباردة


● 200 جرام عنب أحمر بدون بذر

● 2 فص ثوم مفروم

● 2 عود روزماري

● 1 ملعقة كبيرة صنوبر محمص

● زيت زيتون

● 1 ملعقة خل بلسمي

● 1 ملعقة عسل أبيض

● جرجير بيبي

طريقة تحضير سلطة العنب الباردة


يشوى العنب على الجريل.

للصوص :
في طاسة على النار يضاف الزيت والخل البلسميك والثوم والروزماري والصنوبر.
في طبق التقديم يضاف الجرجير والعنب المشوي مع الصوص ويقدم.

سلطة العنب الباردة مقادير سلطة العنب الباردة طريقة تحضير سلطة العنب الباردة

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