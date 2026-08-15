في موسمه.. طريقة عمل سلطة العنب الباردة

سلطة العنب الباردة من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي ويمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف مروة المهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة العنب الباردة، فيما يلي….

مقادير سلطة العنب الباردة



● 200 جرام عنب أحمر بدون بذر

● 2 فص ثوم مفروم

● 2 عود روزماري

● 1 ملعقة كبيرة صنوبر محمص

● زيت زيتون

● 1 ملعقة خل بلسمي

● 1 ملعقة عسل أبيض

● جرجير بيبي

طريقة تحضير سلطة العنب الباردة



يشوى العنب على الجريل.

للصوص :

في طاسة على النار يضاف الزيت والخل البلسميك والثوم والروزماري والصنوبر.

في طبق التقديم يضاف الجرجير والعنب المشوي مع الصوص ويقدم.