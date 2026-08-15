في موسمه.. طريقة عمل سلطة العنب الباردة

سلطة العنب الباردة من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي ويمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف مروة المهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة العنب الباردة، فيما يلي….
مقادير سلطة العنب الباردة
● 200 جرام عنب أحمر بدون بذر
● 2 فص ثوم مفروم
● 2 عود روزماري
● 1 ملعقة كبيرة صنوبر محمص
● زيت زيتون
● 1 ملعقة خل بلسمي
● 1 ملعقة عسل أبيض
● جرجير بيبي
طريقة تحضير سلطة العنب الباردة
يشوى العنب على الجريل.
للصوص :
في طاسة على النار يضاف الزيت والخل البلسميك والثوم والروزماري والصنوبر.
في طبق التقديم يضاف الجرجير والعنب المشوي مع الصوص ويقدم.