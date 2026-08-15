أتلتيكو مدريد يضم مدافع توتنهام رسميا

أعلن أتلتيكو مدريد، يوم السبت، عن ضم المدافع الأرجنتيني كريستيان "كوتي" روميرو من توتنهام مقابل 40 مليون يورو (46 مليون دولار).

وقّع قلب الدفاع، البالغ من العمر 28 عامًا، عقدًا لمدة خمس سنوات حتى يونيو 2031، وفقًا لما ذكره النادي الإسباني.

لعب روميرو مع المنتخب الأرجنتيني الذي خسر نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، وكان ضمن الفريق الفائز بالبطولة عام 2022. وخاض 58 مباراة دولية مع الأرجنتين.

أرقامه

وقاد روميرو توتنهام الموسم الماضي، وشارك في 32 مباراة، ليصل رصيده إلى 156 مباراة منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من أتالانتا عام 2021، بحسب ما أفاد به توتنهام. انضم روميرو إلى توتنهام على سبيل الإعارة في البداية، ثم انتقل إليه نهائيًا بعد عام.

إلا أنه واجه انتقادات بسبب سجله التأديبي - أربع بطاقات حمراء في خمسة مواسم بالدوري الإنجليزي الممتاز - بالإضافة إلى الإصابات التي أثرت عليه سلبًا.

وصف أتلتيكو مدريد روميرو بأنه "مدافع مخضرم يتمتع بقوة بدنية عالية، وسرعة بديهة في توقع الخطر، وحسم في التدخلات، بالإضافة إلى تمتعه بسلطة وقيادة ملحوظة في الملعب".

كما سبق له اللعب مع جنوى ويوفنتوس بعد مغادرته نادي مدينته بيلغرانو عام ٢٠١٨.