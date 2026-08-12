روما يتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد رسميا

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، إتمام صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ناهويل مولينا الظهير الأيمن، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسيرتدي اللاعب البالغ 28 عامًا، والمتوج بكأس العالم 2022، القميص رقم 20 مع فريق العاصمة الإيطالية الذي سيعود العام الجاري إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب وسائل إعلام عدة، بلغت قيمة الصفقة نحو 17 مليون يورو «19.6 مليون دولار أمريكي».

وخاض مولينا 65 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وكان ضمن التشكيلة التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم الشهر الماضي، بعدما شارك بديلًا في المباراة النهائية التي خسرها المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا.

أرقام مولينا

وتوج مولينا بلقبين في كوبا أمريكا 2021 و2024، وخاض 249 مباراة، وسجل 19 هدفًا في مختلف المسابقات الأوروبية خلال فترتي لعبه مع أودينيزي الإيطالي وأتلتيكو مدريد، وفق ما أوضح روما.

وقد يسجل مولينا ظهوره الأول مع النادي الإيطالي خلال المباراة الافتتاحية لروما في الدوري الإيطالي، عندما يستضيف فيورنتينا في 24 أغسطس.