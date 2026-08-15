إيهاب توفيق يتألق في حفل الساحل الشمالي ويشعل أجواء صيف 2026

أحيا النجم إيهاب توفيق حفلًا غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي ، ضمن فعاليات صيف 2026، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة، في واحدة من الليالي الغنائية التي شهدت تفاعلًا لافتًا من الحضور.

وقدم إيهاب توفيق خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، من بينها "ترجى فيا"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وردد كلماتها مع إيهاب توفيق، إلى جانب أغاني "سحراني" و"مراسيل" و"داني" و"عامل عاملة"، وسط أجواء من الحماس والتفاعل طوال فقرات الحفل.

وشهد الحفل حضور تامر عبد المنعم، مدير أعمال إيهاب توفيق، الذي حرص على متابعة تفاصيل الحفل، الذي جاء ضمن أجندة حفلات صيف 2026.

ويواصل إيهاب توفيق نشاطه الفني خلال موسم الصيف، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحياها مؤخرًا في تونس، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور التونسي، ليعود بعدها إلى مصر لاستكمال جولته الغنائية ولقاء جمهوره في عدد من الحفلات والفعاليات.