8 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمال وملاكي بطريق العين السخنة

شهد طريق السويس العين السخنة اليوم السبت حادث مروري أسفر عن إصابة 8 أشخاص بعد تصادم سيارة نقل تنقل عددا من العمال مع سيارة ملاكي أمام إحدى القرى السياحي فيما جرى نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج

حادث سيارة نقل العمال بطريق العين السخنة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الأجهزة المعنية بمحافظة السوي يفيد بوقوع تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي على طريق السويس العين السخنة حيث كانت السيارة النقل محملة بالعمال وقت وقوع الحادث

وأدى التصادم إلى انقلاب السيارة النقل على جانب الطريق وإصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة لتتحرك سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ

سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف السويس بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحت إشراف الدكتور مينا فوز مدير المرفق الاسعاف بالمحافظة للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى

وقدم المسعفون الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي حيث يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة وتلقى الرعاية وفقا لحالاتهم

الحماية المدنية والمرور في موقع الحادث

و انتقلت قوات تأمين الطرق والمرور والحماية المدنية إلى موقع التصادم حيث جرى تأمين مكان الحادث والتعامل مع السيارة المنقلبة إلى جانب تنظيم حركة المرور بالطريق لمنع حدوث تكدسات مرورية اخرى عقب الحادث

وتواصل الجهات المختصة أعمالها للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم فيما تستمر متابعة حالة المصابين داخل مجمع السويس الطبي