إنبي يضم لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم

نجح مسؤولو نادي إنبي في التوصل لاتفاق نهائي مع أحمد محمود، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أحمد محمود على عقود انتقاله إلى إنبي لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر فسخ تعاقد أحمد محمود بالتراضي والاستغناء عن خدماته، ليصبح اللاعب متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ آخر.

وسبق لأحمد محمود اللعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري، قبل العودة إلى الزمالك، ثم انتهاء علاقته بالنادي الأبيض بشكل رسمي، ليحسم وجهته المقبلة بالانتقال إلى إنبي.