إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في جنوب لبنان جراء مسيرة مفخخة

أُصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة، إثر استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله، في منطقة مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة «معاريف» أن الجنود تلقوا الإسعافات الأولية في موقع الهجوم، قبل نقلهم بواسطة مروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج.

ووقع الهجوم فجر السبت، قرابة الساعة الثالثة صباحًا، فيما كانت القوة تعمل تحت قيادة الفرقة 36 في المنطقة، ضمن عمليات للجيش الإسرائيلي لمحاصرة عناصر من حزب الله داخل أنفاق في مرتفعات علي طاهر.

وعقب الهجوم، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحزب الله في النبطية ومنطقة الأنصار جنوب لبنان، استهدفت مقر قيادة للحزب، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة أسفرت عن مقتل علي سمير الحاج حسن، قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، إلى جانب عدد آخر من عناصر الحزب.

وأضاف الجيش أن حسن كان برفقة أفراد من عائلته داخل مقر القيادة المستهدف، مدعيًا أنهم أصيبوا خلال الغارة، بينما أكد أن العائلة لم تكن هدفًا مباشرًا للهجوم.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد ميداني في جنوب لبنان، في وقت أفادت فيه تقارير لبنانية بأن أي هجوم إسرائيلي على منطقة علي طاهر قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في المواجهة.