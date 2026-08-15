جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير كبيرة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، أن جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير كبيرة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان.



وأفادت تقارير لبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم السبت، إلى 11 قتيلاً و19 جريحاً.



وارتفعت حصيلة الهجوم على دير الزهراني في النبطية إلى أربعة قتلى و17 جريحاً، بينهم طفل و11 امرأة.

كما سُجلت خسائر بشرية جراء الهجوم الإسرائيلي على الأنصار، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا هجمات اليوم في جنوب لبنان إلى 11 قتيلاً و19 جريحاً.