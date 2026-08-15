توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. تصعيد إسرائيلي كبير في جنوب لبنان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت

تشهد البلاد اليوم السبت 15 أغسطس 2026، استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب المناطق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وسط تحذيرات من بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المواطنين والطرق خلال الساعات المقبلة وفقًا لما رصده برنامج صباح البلد.

طقس اليوم.. حرارة ورطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود خلال الساعات الأولى من صباح اليوم طقس مائل للحرارة ورطب، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء البلاد.

وتكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026، تحركات مهمة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات المعدن النفيس، خاصة في ظل ارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالميًا، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.

ويواصل الذهب جذب اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والحفاظ على قيمة الأموال، بينما تترقب الأسواق اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت، نحو 7160 جنيهًا، ليواصل العيار الأعلى نقاءً الحفاظ على مستوياته المرتفعة في السوق المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو لأغراض الادخار والاستثمار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 4176.67 جنيهًا.

الدولار بكام .. أسعار صرف العملات اليوم السبت 15 اغسطس

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تحركات محدودة، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار العملات في البنوك، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 50.26 جنيه للبيع، مقابل 50.16 جنيه للشراء، ليواصل تصدر قائمة العملات الأكثر متابعة في سوق الصرف المصرية، نظرًا لأهميته في التعاملات التجارية والاستثمارية وحركة الاستيراد والتصدير.

وبلغ سعر اليورو نحو 58.05 جنيه للبيع، مقابل 57.86 جنيه للشراء، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.00 جنيه للبيع، مقابل 67.73 جنيه للشراء.

85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين

تتجه الأنظار إلى مقترحات دعم المواطنين بالسلع الأساسية عبر منظومة بطاقات التموين، ومن بينها إمكانية طرح الدواجن واللحوم بأسعار مناسبة للمستفيدين، وهو ما يتطلب، بحسب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، دراسة حجم الطلب وتحديد الفئات المستحقة ووضع آلية دقيقة للتنفيذ بالتنسيق مع المنتجين.

36 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن طرح الدواجن واللحوم من خلال بطاقات التموين يستلزم أولًا تحديد حجم الاحتياجات والفئات المستفيدة، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذ المنظومة والتنسيق مع المنتجين.

رجب عشماوي: شاركت في تنفيذ أكثر من 4 آلاف حكم إعدام

كشف رجب عشماوي، أحد أشهر منفذي أحكام الإعدام في مصر، تفاصيل عمله وكواليس اختياره لهذه المهمة، مؤكدًا أن المشاركة في تنفيذ الأحكام لا تتم بالإجبار، وإنما تعتمد على الرغبة والاقتناع الشخصي بطبيعة العمل.

وقال عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه شارك في تنفيذ أكثر من 4 آلاف حكم إعدام خلال فترة خدمته، مشيرًا إلى أن هناك مشهدًا واحدًا ظل عالقًا في ذاكرته منذ بداية عمله، وكان للمدان الأول الذي صادف أن كُلّف بحراسة السجن الموجود به في بداية مسيرته الشرطية.

غزة: محطة أكسجين من أصل 34 تعمل في ظروف بالغة التعقيد

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الصحة في غزة: أن 12 محطة أكسجين من أصل 34 تعمل في ظروف بالغة التعقيد يصعب معها تلبية احتياجات المرافق الصحية.

وأوضحت أن 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة بسبب عجز الفرق الهندسية عن إتمام أعمال الصيانة الطارئة.

مؤشرات تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2026.. مفاجآت في الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2026، بالتزامن مع استمرار تسجيل الرغبات إلكترونيًا، وسط اهتمام كبير بمعرفة الحد الأدنى للمرحلة والكليات والمعاهد التي ما زالت بها أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي محمد صبحي أبرز مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026، موضحًا تفاصيل الأماكن المتاحة أمام الطلاب، والكليات التي يمكن أن تشهد إقبالًا من جانب طلاب الثانوية العامة خلال فترة تسجيل الرغبات، بالتزامن مع استمرار أعمال التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية، حيث بدأ التسجيل يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ويستمر حتى الأحد 16 أغسطس 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة الطلاب لقواعد التوزيع الجغرافي عند تسجيل الرغبات، إلى جانب ترتيب الكليات والمعاهد وفقًا لأولويات كل طالب، بما يتناسب مع مجموعه والشعبة الدراسية التي ينتمي إليها.

تنفيذ 260 دورة تدريبية لتأهيل 4 آلاف مقدم للخدمات الصحية.. مفاجأة من الوزارة

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتدريب مختلف الفئات التي تتعامل بصورة مباشرة مع المرضى داخل المنشآت الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجاز الإجراءات.

وكشف عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل تنفيذ الوزارة 260 دورة تدريبية لتأهيل أكثر من 4 آلاف من مقدمي الخدمات الصحية، موضحًا أن برامج التدريب لا تقتصر على الأطباء فقط، وإنما تشمل مختلف العاملين الذين يتعاملون مع المريض داخل المستشفى.

تدريب أكثر من 4 آلاف من مقدمي الخدمات الصحية

وقال عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين داخل المنشآت الصحية.

تصعيد إسرائيلي كبير في جنوب لبنان.. 7 شهداء والحصيلة مرشحة للارتفاع

يشهد لبنان تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا، لا سيما في مناطق الجنوب، مع استمرار الغارات والقصف وعمليات التدمير، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانهيار مسار التهدئة القائم.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات سياسية ومفاوضات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، بينما يثير استمرار العمليات العسكرية مخاوف لبنانية ودولية من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة.

تعقيد الوضع في لبنان

ويضع هذا التصعيد المنطقة أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، في ظل احتمالات تجدد المواجهات على نطاق أوسع، وتأثير ذلك على أمن لبنان واستقراره، فضلًا عن تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين وتدمير البنية التحتية والمنازل. كما حذرت الجامعة العربية من أن استمرار التصعيد قد يدفع المنطقة نحو اتساع دائرة المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.