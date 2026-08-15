"كان بيهلفط بالكلام".. عشماوي يكشف اللحظات الأخيرة لـ قاتل نيرة أشرف

تحدث رجب عشماوي عن كواليس تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، قائلا: لم يكن يعرف موعد تنفيذ الحكم عليه، وكان لديه زيارة من أهله قبل التنفيذ بيوم.

زيارة الأسرة قبل تنفيذ الحكم

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية،:" الأمور كانت مرتبة وكان من نصيبه أن يلتقي بأهله قبل وفاته"، متابعا: بعد انتهاء الزيارة قمنا بنقله إلى مكان مخصص بتنفيذ حكم الإعدام.

لم يكن يعلم بموعد تنفيذ الإعدام

واسترسل:"محمد عادل كان نايم وميعرفش موعد تنفيذ الحكم"، تنفيد أحكام الإعدام تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحا.

انهيار محمد عادل في اللحظات الأخيرة

وأوضح:"قاتل نيرة أشرف كان منهار وقت تنفيذ الحكم وكان بيهلفط بالكلام، وكان بيقول انا معملتش حاجة".