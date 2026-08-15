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زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا، فجر اليوم السبت، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقع الزلزال بمنطقة "فلوريس" الإندونيسية، على عمق 10 كيلومترات في الساعة 5:58 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان مركز الزلزال على بعد 68 كيلومترا 42 ميلا شمال غربي مدينة "إندي".

وتعد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، عرضة للزلازل والنشاط البركاني؛ نظرًا لموقعها على "حلقة النار"، وهي قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادىء ، فيما يعد هذا ثاني زلزال تشهده البلاد خلال قرابة 4 أشهر.

زلزال إندونيسيا مقياس ريختر

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