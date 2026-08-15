بتر في الساق.. إصابة مواطن بعد اصطدام قطار به داخل محطة إسنا

أصيب المواطن منصور أحمد ضوي ببتر في الساق، إثر اصطدام قطار السفر به داخل محطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار سفر بأحد المواطنين داخل محطة إسنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص إصابة المواطن منصور أحمد ضوي، المقيم بمحافظة الإسكندرية، ببتر في الساق، إثر اصطدام القطار به داخل المحطة.

وتبين أن المصاب كان متواجدا بمدينة إسنا في زيارة لأقاربه، قبل أن يتعرض للحادث داخل محطة السكك الحديدية.

وجرى نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على ملابساته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.