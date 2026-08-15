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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لحجز أم جاسر وطليقها بكار بسبب تبادل الاتهامات بالإبتزاز والسب

ام جاسر
ام جاسر
الغربية أحمد علي

تبادلت ام جاسر وطليقها الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعى والمحاضر الرسمية حتى جاء قرار النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات..

قرار النيابة

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بفتح باب التحقيق في واقعة اتهام البلوجر أم جاسر ، طليقها بسرقه هاتفها المحمول ونشر صور وفيديوهات وتسجيلات تخص الحياة الخاصة بها واتهام الطرف الثاني لها بالسب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا.


تحرك عاجل من النيابة

كما وجهت النيابة العامة بحجز الطرفين على ذمة التحريات لحين استكمال التحقيقات وورود التقارير الفنية .

وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط البلوجر أم جاسر وبكار طليقها بتهمة الابتزاز والتشهير بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بتقدم البلوجر أم جاسر ضد طليقها "بكار .ا"30 سنة مقيم بنطاق دائرة المركز تتهمه بسرقة هاتفها ونشر صور وتسجيلات خادشة وابتزازها خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الاقامه الخاصة بطليقها .

ضبط الطرفين 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط طليقها واقتياده إلي ديوان مركز شرطة بسيون .
وبمواجهة طليق البلوجر أيد صحة الواقعة واتهمها بالسب والقذف على صفحات السوشيال ميديا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل حجز البلوجر  أم جاسر وطليقها بكار كالطرفين على ذمة التحريات لحين استكمال التحقيقات وورود التقارير الفنية حول تبادل الاتهامات بالسب والقذف والابتزاز.

حجز علي ذمة التحقيقات 

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بفتح باب التحقيق في واقعة اتهام البلوجر أم جاسر ضد طليقها بسرقه هاتفها المحمول ونشر صور وفيديوهات وتسجيلات تخص الحياة الخاصه بها واتهام الطرف الثاني لها بالسب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا.

خناقة سوشيال ميديا 

من جهه أخري أكدت سحر سعد محامية البلوجر أم جاسر في تصريحات صحفية :"موكلتي طليقها شهر بها في بث مباشر وخالف القانون بإبتزازها".

واضافت المحامية بقولها "موكلتي فوجئت بقيام طليقها عبر بث مباشر باذاعة تسجيلات تخص حياتها الخاصة ورفع صورة هاتفها المسروق أثناء ارتباطها به وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لتعمد إفشاء الحياة الخاصة بها " .
وكشفت"سعد" أن طليقها المتهم تعمد استعمال وسائل الاتصالات والتشهير بموكلتها عبر الإنترنت مخالفا قواعد قوانين تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات مشيرة بقولها "القانون واضح وصريح في مواقف مخالفة ارتكاب واقعة سرقة هاتفها وافشاء أسرار الحياة الخاصه عبر منصات السوشيال ميديا" .

 

ام جاسر منصات التواصل الاجتماعى قرار النيابة

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