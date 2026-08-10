أسرة النرجس في خبر كان | فيديو جراف

شهدت منطقة النرجس بالتجمع الخامسفي القاهرة واقعة قتل مروعة، أسفرت عن مصرع أسرة كاملة، بعد العثور على جثامين الزوجة وابنتيها داخل سيارة، فيما عُثر لاحقًا على جثمان الأب، في واقعة تواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة كشف ملابساتها.

ووفقًا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي على لسان عدد من جيران الأسرة، فإن الضحايا هن: أمل سعد رياض، 43 عامًا، وابنتاها هيلين أسامة نصيف، 16 عامًا، وليليان أسامة نصيف، 14 عامًا، إلى جانب الأب الذي عُثر على جثمانه مصابًا بطلق ناري.

وعبر جيران الضحايا عن حزنهم الشديد وصدمتهم عقب سماع نبأ الواقعة، واصفين الأسرة بأنها كانت «ناس في حالها ومحترمين وعمرنا ما سمعنا صوتهم»، مؤكدين أن أفراد الأسرة لم يسبق لهم افتعال أي مشكلة مع أحد من الجيران، ولم تكن لهم خلافات مع المحيطين بهم.

وأضاف الجيران أن الأب، بحسب علمهم، كان يعمل في مجال التجارة، مشيرين إلى أن خبر العثور على جثامين أفراد الأسرة شكّل صدمة كبيرة لسكان المنطقة، خاصة أن الأسرة كانت معروفة بالهدوء وحسن التعامل مع الجميع.

بداية اكتشاف الجريمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثامين سيدة وابنتيها داخل سيارة بمنطقة النرجس في التجمع الخامس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في إجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، بالتزامن مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وباستكمال أعمال البحث والتحري، تبين أن الضحايا أسرة مكونة من الأب والأم وابنتين، قبل أن تكشف التحريات عن العثور على جثمان الأب مصابًا بطلق ناري، لتتسع دائرة التحقيقات حول ظروف وملابسات الجريمة.